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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde Dr. Ahmet Doğan'ın onursal başkanı olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin alacağı oy oranının önemli olduğunu belirterek, "Türk ve Müslüman seçmenlerin oyu doğru adrese gitmek zorundadır. Bulgaristan seçimleri için ülkemizde oy kullanacak Bulgar seçmenlerin 27 Ekim'de oy vermesini sağlamalıyız." dedi.

Okullarda temizlik sorunu yaşandığını söyleyen Aygun, "CHP'li belediyeler velilerin talepleri doğrultusunda okulları temizlemeye başlamışlardı. Nereye kadar; birileri 'dur' diyene kadar. Yapamıyorsunuz bari yapanları engellemeyin." ifadelerini kullandı.

Aygun, konuşmasını elindeki okul zilini çalarak tamamladı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Dünya Çocuk Günü'nü kutlayarak, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin bulunamamasını kabul etmediklerini kaydetti.

"Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?"

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bütün dünyanın izlediği bir tehdit bulunduğunu söyleyerek, "Bugün bu tehdide Türkiye olarak vereceğimiz cevap yakın geleceğimizi belirleyecek." diye konuştu.

Orta Doğu'nun vahşi bir savaşla hızla değiştirildiğini belirten Böhürler, "Uluslararası düzen yıpranıyor. Savaşlara, soykırımlara, dehşete karşı ortaklık için kurulmuş ve her kurumsal barbarlıkta görevini yapması için dönüp baktığımız Birleşmiş Milletler, iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya işaret eden Böhürler, "Siz bugüne kadar BM kürsüsünden hem de açılış gününde dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?" sorusunu yöneltti.

Daha güçlü, daha etkili, daha kapsayıcı bir BM inşa etmenin zamanının geldiğini söyleyen Böhürler, "Bu yenilenme ihtiyacının en önemli sahası bizim bölgemiz. Türkiye, bölgenin en büyük gücü olarak bu inşayı hızla yapabilecek tek ülke." dedi.

AK Parti'li Böhürler, Türkiye'nin, iktidarıyla muhalefetiyle bu acımasız savaşa karşı barış için bütün gücünü kullanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

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