TBMM Genel Kurulu toplanamadı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 3 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Bozdağ, birleşimi 3 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
