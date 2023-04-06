TBMM, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27'nci yasama dönemi mesaisini tamamladı. Meclis, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girdi.

SON GÜNDE RTÜK VE KVKK İÇİN SEÇİM YAPILDI

Genel Kurul, son çalışma gününde Amasra'daki maden kazasını araştıran komisyonun raporunu görüştü. RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun boş üyelikleri için seçim yapıldı. KVKK'da AK Parti'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri Genel Kurul'da son mesajlarını verdi.

İLK KEZ 6 YASAMA YILI BOYUNCA ÇALIŞILDI

27'nci yasama döneminde, Meclis tarihinde ilk kez 6 yasama yılı boyunca çalışıldı. 300'ü aşkın kanun teklifi yasalaştı. EYT'lilerden sözleşmeli personele, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden seçim barajının düşürülmesine kadar pek çok önemli düzenleme için yoğun mesai yürütüldü.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN TOPLANACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından,, 28'nci dönem parlamentosu oluşacak. Meclis Genel Kurulu, YSK'nın seçim sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün toplanacak.