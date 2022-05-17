TBMM Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı - Haberler

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TBMM Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
TBMM Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter sayısı' bulunamadı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığından, yarın toplanmak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığından, yarın toplanmak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Milletvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesini eleştirdi.  İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesiyle ilgili eleştiride bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine ilişkin Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi. Akçay, İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştığını belirterek duruma tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili kararı onamasına ilişkin değerlendirme yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Genel Kurul'da,  İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri reddedildi. Ayrıca, toplantı yeter sayısı bulunamadığından Genel Kurul yarın toplanmak üzere kapandı.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Politika, Haberler

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