TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin, "çocukların beslenmesi", İYİ Parti'nin, "Katma Değer Vergisi (KDV)", DEM Parti'nin, "Anayasa'nın sosyal devlet ilkesi ve çalışma hakkı", CHP'nin ise "özelleştirmelere" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, devletin işletmelere çok ciddi bir KDV borcu olduğunu söyledi. Esnafın ve KOBİ'lerin çok ciddi bir SGK ve vergi borcu bulunduğunu ifade eden Dalgın, "Bunlar keyfiyetten değil ekonominin halinden. Sadece istihdam verilerine bakarsanız ekonominin halini zaten görürsünüz. Sayın Şimşek'in rasyonel programının başlamasından bugüne kadar Türkiye istihdam kaybetti. İşsizlere iş bulmadı, iş aramaktan vazgeçen vatandaşa iş bulmadı, yeni iş hayatına giren vatandaşa iş bulmadı, mevcut istihdamı geriye doğru kaybetti. Yapılması gereken açıktır: makul faiz oranlarıyla ve makul bir ödeme programı çerçevesinde esnafa ve KOBİ'ye SGK ve vergi borcunu ödeme imkanının sunulması gerekir." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, iş insanlarının yaşadığı en büyük sorunların başında KDV iadelerinin geldiğini söyledi.

Çalışkan, "Yapay zekayı, sanayi ülkeleri hayatın konforunun artışında, sanayisinin gelişmesinde kullanıyor. Türkiye'de yapay zekayı kim kullanıyor? Maliye Bakanlığı. O da 'Acaba başka bir yerde bir kaçak var mı, onu nasıl önleriz?' diye ama iş, kendi yükümlülüğünü yerine getirmeye gelince her şeyi unutuyor." ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, KDV iade süreçlerinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "KDV iadeleri için yasal süre sınırlaması getirilmelidir. Geciken iadeler için otomatik faiz uygulanmalı, küçük işletmeler için incelemesiz hızlı iade sistemi kurulmalı, yeminli mali müşavir zorunluluğu kaldırılmalı ya da kamu tarafından karşılanmalıdır." önerilerini sıraladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, devletin iade etmesi gereken KDV tutarının 1,2 trilyon lirayı bulduğunu söyleyerek, "Uygulamada mevcut aksaklıkların giderilmesi için KDV iade sistemi otomatik ve süreye bağlı hale getirilmeli. Belirli sürede yapılmayan iadelere devlet faiz ödesin. Şimdi devlet, alacaklarıyla ilgili olarak kanuni faiz tahakkuk ettiriyorsa işletmelere, KOBİ'lere, kendi geç ödemeleriyle ilgili de kanuni faizin tatbik edilmesi gerekir." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, KDV iadelerinin ortalama 32 gün içerisinde tamamlandığını aktardı.

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarlarına bakılmaksızın ihracat bedelinin yüzde 10'u kadar devreden KDV'yi iade talep edebildiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız KDV iade süreçlerinin hızlı ve doğru tamamlanmasında teknolojik gelişmelerden azami ölçüde istifade etmektedir. Bu bağlamda, 2025 yılında toplam 1,2 trilyon lira KDV iadesi yapıldığı, bunun ortalama 32 günde tamamlandığı bilinmektedir. Uyumlu mükellefler için Hızlandırılmış İade Sistemi, indirimli teminat uygulaması, artırılmış teminat uygulaması gibi birçok alternatif yöntem geliştirildiği, ayrıca yaşanan gecikmelerin de ağırlıklı olarak başvurudaki eksikliklerden kaynaklandığı dikkate alınmalıdır. KDV iade süreçlerinde sistemsel bir aksaklık söz konusu değildir."

Grup başkanvekillerinin yerlerinden yaptığı değerlendirme sırasında mazeret bildirerek söz almayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grup önerilerinin görüşmelerinin ardından bu hakkını kullandı.

Başarır, Adıyaman'da deprem konutları kuralarında haksızlık yapıldığını ileri sürerek, "150 bine yakın insan kuraya giremiyor. ya bu insanlara evlerini vereceksiniz ya da kurayı yenileyeceksiniz. Kurayı yenilerseniz hak sahiplerinin hepsi çıldıracak. Burada yapmanız gereken şey, hak sahibi herkese evlerini vermenizdir." şeklinde konuştu.

Genel Kurul'da daha sonra fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmelere geçildi.