TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bölücü terör örgütü PKK'nın 2000'den 2025'e kadar gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanması gerektiğini söyledi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 106. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Atatürk'ün 22 Aralık 1919'da Hacıbektaş'a gelişi yalnızca bir ziyaret değil Anadolu'daki Alevi-Bektaşi topluluklarıyla Milli Mücadele arasında kurulan güçlü bağın tarihsel dönüm noktasıdır." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, 25 Aralık'ın Gaziantep'in Kurtuluş Günü olduğunu anımsattı.

Gaziantep'in düşmana karşı verdiği mücadeleyle yalnızca bir şehri savunmadığını, en karanlık günlerinde dahi istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin duruşunu tarihe nakşettiğini dile getiren Bozatlı, "Antep savunması, düzenli orduların, modern silahların mücadelesi asla değildi. Bu savunma, cephede süngüyle sokakta taşla, evlerin avlularında duayla verilen bir halk mücadelesiydi." diye konuştu.

Genel Kurul'da daha sonra kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.