TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

Meclis'te grubu bulunmayan partilerin temsilcileri, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısında konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'nin kuruluşunun nişanesi olarak 23 Nisan'ın çocuklara armağan edildiğini belirtti.

Bugün, bu kürsüden kendilerine ve tüm idarecilere "Biz bu emaneti layıkıyla koruyabiliyor muyuz?" sorusunun yöneltilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Yeni nesillerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkabiliyor muyuz? Bugün ne yazık ki okullarımızda şahit olduğumuz şiddet sahneleri, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan gelen acı haberler sıradan birer asayiş vakası değildir." dedi.

Asıl yapılması gerekenin "okul kapılarına polis dikip dedektör koymak" değil, gençlerin kalbine "ahlak ve maneviyat nöbetçisini yerleştirmek" olduğunu dile getiren Erbakan, "Eğer biz evlatlarımızın kalbini 'önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla doldurmazsak, o boşluğu yabancı kültürlerin, materyalist zihniyetlerin karanlığı doldurur. Bu nedenle diyorum ki gerçek bayram, evlatlarımızın, 'manevi vatan' şuuruyla yetiştiği, vatanıyla birlikte aklını, kalbini ve vicdanını da koruma şuuruna eriştiği gün yaşanacaktır." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 23 Nisan'ın her şeyden önce "halk egemenliği" ve "emperyalizme karşı direniş" anlamlarına geldiğini söyledi.

Baş, 2018'den bugüne 578 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, 3 milyon çocuğun çalışmak zorunda kaldığını iddia etti. Baş, "Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız, halkın egemenliğinin olmadığı yerde çocuklar güven içinde, özgür, mutlu ve huzurlu yaşayamıyorlar." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugünün karar vericileri olarak, çocukların yarın işsiz kalmadığı, bilimle aydınlanan, laik eğitimle yoğrulan, fırsat eşitliği ve güven içinde yaşayan bir Türkiye inşa etmek zorunda olduklarını belirterek, "Ancak ne kötü bir tecellidir ki bugünü, bir hafta önce yine bir çocuk tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu eğitim sıralarında yaşamlarını yitiren çocuklarımızın ve onlara kendini siper eden bir öğretmenimizin acısını yüreğimizde yaşayarak idrak ediyoruz." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis'in açıldığı gün emperyalizme karşı milletin sözünün başladığı gün olduğunu, ancak bugün emperyalizm ve siyonizme karşı mücadelenin "ağır yaralar aldığını" savundu.

"Ülkemize ve bölgemize nizam vermeye, rejim tarif etmeye kalkan Epstein müdavimi ve dünyadaki en büyük siyonistlerden biri Antalya Diplomasi Forumu'nda baş köşede ağırlandı" diyen Arıkan, "106 yıl önce günün imkansızlıkları içinde devleşen iradenin, bugün, bir avuç karanlık odağın karşısında suskun kalmayı hak etmediğini" söyledi.

Arıkan, iktidar ve muhalefetin üzerine düşenin, hak ve adalet ekseninde samimi bir diyalog zemini oluşturmak, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden dayanışma ve kardeşliği muhkem kılmak olduğunu dile getirdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, çocukların yaşadığı sorunlara değinerek, "Çare bizdedir, halktadır, milyonlardadır. 23 Nisan 1920'de ortaya konulan halk iradesinin arkasında durmak, halkların kardeşliği ve çocuklarımızın geleceği temelinde yeniden inşa etmek, işçi sınıfının önderliğinde yeni bir kurtuluş mücadelesini yaratıp büyütmek, bugün bu ülkenin her yurttaşının, her yurt seveninin önündeki en önemli görevdir. " ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle ve Meclis'ten aldıkları güç ve yetkiyle bütün emperyalist güçlere karşı büyük bir direnç gösterdiğini hatırlattı.

Altıntaş, "Yaptıkları savaşı Allah'ın inayetiyle kazanarak, bu milleti özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşturmuşlardır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk ve onun silah arkadaşları. Cumhuriyet'imize ve demokrasimize hiçbir noktada, hiçbir surette halel gelmesin." dedi.

Cumhuriyetin en temel kurallarından birinin "anayasa" olduğunu, anayasaya uyulmuyorsa cumhuriyetin zedelendiğini belirten Altıntaş, "Bağımsız bir devletin temsilcilerinin önünde eğileceği tek güç önce Allah, sonra millettir. Onun dışında hiçbir güçten Türk milleti ve milleti yönetenler, emir ve komuta almaz. Tom Barrack'ın Türk milleti adına, devletimizin kuruluş kaidesi adına yapmış olduğu bütün açıklamaları şiddetle reddediyorum." diye konuştu.