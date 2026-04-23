TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "'Hayırlı işlerde acele ediniz' ilahi düsturunu da hatırlatarak, ilgili yasanın Meclis'e geciktirilmeden sevkini dikkatlerinize sunmak gerekmektedir. Belirsizlik, sürecin başarısını tehdit etmektedir." dedi.

Ekmen, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısında Yeni Yol Partisi Grubu adına konuştu.

Mehmet Emin Ekmen, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TÜİK ve UNICEF verilerine göre Türkiye'de her 3 çocuktan birinin şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşadığını aktaran Ekmen, bu çocukların yüzde 60'ından fazlasının düzenli olarak et, tavuk veya balık tüketemediğini söyledi. Geçen yıl 600 binden fazla çocuğun eğitim sisteminden koptuğunu ileri süren Ekmen, bunda en belirgin gerekçenin yoksulluk olduğunu iddia etti.

Konuşmasında ailenin önemine dikkati çeken ve aileyi "umudun ve yarına duyulan güvenin yeşerdiği yer" olarak nitelendiren Ekmen "Gençler, yeni bir hayatı filizlendirme konusunda tereddüt yaşıyorsa, bunun temelinde yarının ne getireceğine dair duyulan derin belirsizlik ve güvensizlik vardır." diye konuştu.

Ekmen, Türkiye'de nüfus artış hızının azalmasının sadece küresel eğilimlerle açıklanamayacağını anlattı.

"Evlenme ve doğurganlık istatistiklerinin 2018 sonrası trajik kırılımı tesadüfle açıklanamaz." diyen Ekmen, "Gençler evlenemiyor, evlenenler çocuk sahibi olmaya korkuyor. Bu durum, ülke yönetimi ve topluma sinen ruh halinden bağımsız değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi sarsan bir başka tehdidin ise bağımlılıklar olduğunun altını çizen Ekmen, Yeşilay'ın tespitlerine göre kumar ve bahis bağımlılığının ilk defa madde bağımlılığının önüne geçtiğini anlattı. Ekmen, "Kumar ve bahis, bireysel bir zaaf ya da asayiş sorunu olmaktan çıkmıştır. Karşımızda yuvaları yıkan, alın terini tüketen, gençleri borçla, aileleri çaresizlikle baş başa bırakan çok yönlü bir yıkım tablosu vardır. Bu karanlık düzenin ve bu çıkmaz yolun sonu da ne acıdır ki intiharlardır." sözlerini sarf etti.

"Yaşanan tıkanıklığın en somut nedeni, hukuki altyapının eksikliği"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, silahların ebediyen susmasına yönelik atılan bu adımı "amasız, fakatsız ve açıkça" desteklediklerini bildirdi.

"Süreçte yaşanan tıkanıklığın en somut nedeni, hukuki altyapının eksikliğidir." diyen Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın artık bir yönetim tarzına dönüştürdüğü 'adımlar atılsın, hukuk arkadan gelsin' anlayışı güveni azaltmakta, belirsizliği ve şüpheyi beslemektedir. Milletimizin sürece olan desteği devam etse de inancı azalmaktadır. 'Hayırlı işlerde acele ediniz' ilahi düsturunu da hatırlatarak, ilgili yasanın Meclis'e geciktirilmeden sevkini dikkatlerinize sunmak gerekmektedir. Belirsizlik, sürecin başarısını tehdit etmektedir. Yasayı şartlara bağlamak anlamsızdır. Yapılan ve yapılacak yasal düzenlemeler devleti, terörle mücadele, egemenlik ve yargılama hakkından alıkoymayacaktır. Bu yasanın çıkmasının, devlet aleyhine doğuracağı hiçbir sonuç yoktur."

Ekmen, İsrail'in, Filistin'e, Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun bu durum karşısındaki sessizliğinin gücün değil, adaletin merkezde olduğu yeni bir düzene duyulan ihtiyacı açıkça gösterdiğini anlattı. Böyle bir ortamda Türk savunma sanayisinin kazandığı milli kabiliyetleri ve ihracat başarılarını oldukça kıymetli bulduklarını vurgulayan Ekmen, "SİHA'larımız, uydularımız ve gemilerimizle gurur duyuyoruz. Savunma sanayisi kapasitemizin, hava savunma ve saldırı kabiliyetinin de hızla artmasını umuyoruz." diye konuştu.