TBMM Genel Kurulu, Kızılay Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesini kabul etti

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Türk Kızılayın görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleniyor.

Kanunun amacı, "Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde Türk Kızılay vasıtasıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesidir." şeklinde tanımlanıyor.

Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerini kapsayan kanunda, uygulamaya esas "Cenevre Sözleşmeleri", "ihtiyaç sahibi" ve "Türk Kızılay" tanımları yer alıyor.

Derneğin görev ve yetkilerini düzenleyen hükümde "Türk Kızılay, Cenevre Sözleşmeleri ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Temel İlkeleri doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi, insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası insani yardım kuruluşu ve Cenevre Sözleşmeleri'nde belirtilen Milli Cemiyet" olarak yer alıyor.

Kanuna göre, Türk Kızılaya uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verilmiş münhasır hak ve yükümlülükleri kullanmayı amaç edinen başkaca bir tüzel kişilik kurulamayacak.

Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını da kullanabilecek.

Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün haklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak.

Türk Kızılayın adı, bayrağı ve amblemi Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir amaçla izinsiz olarak kullanılamayacak.

Dernek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapacak. Türk Kızılay bu görevini yerine getirebilmesi için gerçek kişilere ait gerekli verilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapacağı protokoller çerçevesinde erişebilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak.

Türk Kızılay, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde afet ve insani krizlerden etkilenen kişilerin bulunduğu merkezlere erişebilecek, bu kişilere yönelik gözlem ve raporlama faaliyetleri yürütebilecek.

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımlarının alınması ve kullanılmasıyla ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Genel Kurulda, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, teklifin 3. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Beyazıt, birleşimi 20 Ekim saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA