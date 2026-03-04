TBMM Genel Kurulu kapandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 1 Mart 2003 tarihli 39'uncu Birleşiminde gerçekleştirilen kapalı oturumlara ilişkin tutanaklar ile tutanak özetlerinin yayımlanması' önerisinin AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesinin ardından kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu bölüme geçildi. Bu bölümde CHP grubunun sunduğu, 'TBMM Genel Kurulunun 6 Şubat 2003 tarihli 32'nci Birleşimi ve 1 Mart 2003 tarihli 39'uncu Birleşiminde gerçekleştirilen kapalı oturumlara ilişkin tutanaklar ile tutanak özetlerinin İç Tüzük'ün 71'inci maddesi uyarınca yayımlanması' önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'GELİN BU TUTANAKLARI AÇIKLAYALIM'

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bundan 23 yıl önce 1 Mart 2003'te parlamento tarihinde önemli ve kritik bir oylama gerçekleşmişti. Bu parlamentoda yapılan tezkere oylamasıyla ABD askerleri bu vatan topraklarına postallarıyla basacaktı, üsler kuracaktı. Eğer ki o gün bu parlamento tezkereye 'evet' deseydi komşumuz Irak, bizim topraklarımız üzerinden bombalanacaktı, binlerce, milyonlarca Müslüman kadın, çocuk katledilecekti ama bu parlamento bir duruş gösterdi. Bakın, 99 AK Parti milletvekili, CHP Grubu bu tezkereye, Amerika'ya 'hayır' dedi. Amerika'ya, 'Sen bizim sınır komşularımızı bombalayamazsın, öldüremezsin' dedi. Bu tezkereye 'hayır' diyen milletvekiliniz tasfiye edildi. Şimdi Türkiye merak ediyor: O 99 milletvekili bugün aranızda mı, karşınızda mı? Bu tutanaklar açıklanmalı çünkü gizli oturumlardaki tutanaklar İç Tüzük'e göre 10 yıl sonra açıklanmalı. Gelin, bu tutanakları açıklayalım" ifadelerini kullandı.

'O GÜN MECLİS YASAMANIN ONURUNU KORUMUŞTUR'

Yeni Yol grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise tezkere ile ilgili bilgiler paylaşarak, "O gün 62 bin Amerikan askeri personelinin ülkemizde konuşlanması, 255 uçak, 65 helikopterin topraklarımızı ve hava sahamızı kullanması öngörülüyordu. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını, dış politika yönetimini ve tarihsel sorumluluğunu ilgilendiren hayati bir karardı. O gün bu Meclis yürütmenin dayatması karşısında yasamanın onurunu ve bağımsızlığını korumuştur. Dönemin, dikkat ediniz, iktidar partisinin kendi içinden ciddi bir vicdani ve siyasi itiraz yükselmiştir" diye konuştu.

'TEZKEREYE 'HAYIR' DİYENLER TASFİYE OLDU'

1 Mart Tezkeresi'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) ilk adımı olduğunu kaydeden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Ben şerefimle söylüyorum: Gurur duyuyorum ve Türk siyasetine böyle bir armağan bırakmaktan, çoluğuma çocuğuma böyle bir onurlu geçmiş bırakmaktan gurur duyuyorum. 'Hayır' dedim ona ve bugün de aynı şey olsa 'hayır' derim. Dönüp bakıyorum, AK Parti sıralarında o dönemde burada olan bir arkadaşımı görüyorum, başka kimseyi görmüyorum. Eğer varsa, o dönemde Parlamentoda olan ve 'hayır' diyen biri varsa cesaretle kalksın desin ki, 'Ben 'hayır' dedim.' Diyemezler çünkü hepsi tasfiye oldu" dedi.

'DOĞRU TARİHİ ÖĞRENELİM'

DEM Parti grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, "Bu oylama TBMM'nin onur belgesi olarak anlatılıyor ama bu rakamlara, işin nasıl olup bittiğine ve o günleri yaşayanların bilgisine baktığınız zaman bu bir yol kazasıydı. O yüzden CHP'nin verdiği bu öneri kabul edilsin, kapalı oturumlara ilişkin tutanaklar ve tutanak özetleri yayınlansın, kim ne yapmış ne yapmamış bir görelim ve doğru tarihi öğrenelim. Ama şimdi daha ilginç bir durum var" değerlendirmesinde bulundu.

'EMPERYALİZME MEYDAN OKUMAK, BM KÜRSÜSÜNDEN 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DEMEKLE OLUR'

AK Parti grubu adına söz alan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, oturum ile ilgili mevzuatı anlatırken Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Bunun üzerine Şahin, "Ali Mahir Bey konforlu Meclis kürsüsünden emperyalizm nutukları atıp seçim döneminde New York'un, Londra'nın sokaklarında çözüm aramak, seçim aramak, emperyalizme nutuk atmak demek değildir. Buradan emperyalizm karşıtı nutuk atıp çözümü Londra sokaklarında, kabul edilmediğiniz ortamlarında aramanız sizin bir tenakuzunuzdur. Emperyalizme meydan nasıl okunur, biliyor musunuz? Emperyalizme meydan konforlu Meclis kürsüsünden değil, Birleşmiş Milletler'in kürsüsünden onların, gözlerinin içerisine bakarak, 'Dünya sizden büyüktür, dünya 5'ten büyüktür' demekle okunur" ifadelerini kullandı.

'BAŞBAKANINIZ VE BAKANINIZ, 'PARAYA BAKARIZ' DEDİ'

Ardından CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti'li Şahin'in sözlerinde sataşma yaşandığını söyleyerek söz istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti'li milletvekilleri sataşma olmadığını belirterek söz verilmemesini talep etti. Meclis Başkanvekili Bingöl, CHP'li Tüzün'e 1 dakika söz verdi. Tüzün, "Soru şu, dedik ki, 'Bu Amerikan askerleri kaç bin kişi gelecek ve buradan ne zaman çıkacak?' Bu soruyu sorduk. Sizin Başbakanınız ve Bakanınız, 'Biz de bilmiyoruz' dedi. 'Biz yaptığımız protokole, paraya bakarız' dedi. Böyle bir tezkere bu yüce Meclisin gündemine gelmiştir" diye konuştu.

'SAYIN BAŞKAN SİZİ USULE DAVET EDİYORUM'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Bingöl'e tepki göstererek, "Başkanım, bu nasıl bir usuldür, ben anlayamadım. Kürsüye çıkan milletvekiline kim, neyi sataşmış da ona söz veriyorsunuz? Yani biz grubumuz adına açıklama yapmak için 3 dakika konuşacağız, 1 dakika söz vermeyeceksiniz; hiçbir sataşma olmadığı halde, bir milletvekili gelecek ve kürsüden iki dakika da hakaret edecek. Ben kınıyorum, böyle bir şey olamaz. İşlem başlıyor, siz işlem başlatıyorsunuz kendi kuralınıza uymuyorsunuz. Bırakıyorsunuz kelimeyi, beyefendi geliyor, konuşuyor. Ali Mahir Bey alandan bahsediyor. Ya, Zeki Ergezen Bey vefat etti, hakkın rahmetine kavuştu, nerede diye soruyorsun. Vefat ettiğinden haberi yok, gelip burada yalandan bahsediyorlar. Gerçekten böyle bir usul yok Sayın Başkan, sizi usule davet ediyorum" dedi.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 4 Mart Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı