TBMM Genel Kurulu "Gazze" konusunda olağanüstü toplandı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Dileğimiz odur ki öncelikle bu yüce çatı altında görev yapan tüm siyasi partilerin dış dünyaya karşı kol kola görüntü vererek bu aziz vatana sahip çıktığını göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bölge barışının sağlanması, insanların öz vatanlarında özgür ve mutlu yaşamaları için gösterdiği kararlı, onurlu ve tutarlı çabalarıyla Orta Doğu'da silahların susturulmasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, buradaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin bu krize karşı izlemesi gereken dış politika adımları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Demir, dün İsrail'e tam destek veren Avrupa ülkelerinin bile, halklarının tepkisi nedeniyle geri adım atmak zorunda olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, içinde bulunulan süreçte edebiyata değil, cesarete ihtiyaç olduğunu belirterek, "İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini" söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin'in son 2 yıldır tarihin gördüğü en barbar saldırılarından birini yaşadığını, bu saldırıların yalnızca Filistin'e değil, aynı zamanda insanlık değerlerine yönelik olduğunu aktardı.

Zalimlere bir bedel ödetilmesi gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "Somut bir adım atalım, gelin bu sefer daha önce 6 kez yaptığımız gibi sadece konuşup dağılmayalım. Sadece kınamakla yetinmeyelim." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gazze'de yaşanan insanlık dramına uluslararası toplumun duyarsız kaldığını belirtti.

Küresel emperyalizmin hedefinin öncelikle Doğu Akdeniz'in tümüne hakim olmak ve başta Kuzey Kıbrıs toprakları olmak üzere Anadolu'nun yeniden bölünmesini sağlayacak zemini hazırlamak olduğunu söyleyen Aksakal, "Uyanık, dirayetli ve kararlı olmak zorundayız. En küçük zafiyet, bir anlık tereddüt telafisi daha zorlaşmış bir beka sorununa dönüşebilir. Dileğimiz odur ki öncelikle bu yüce çatı altında görev yapan tüm siyasi partilerin dış dünyaya karşı kol kola görüntü vererek bu aziz vatana sahip çıktığını göstermesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bölge barışının sağlanması, insanların öz vatanlarında özgür ve mutlu yaşamaları için gösterdiği kararlı, onurlu ve tutarlı çabalarıyla Orta Doğu'da silahların susturulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sözün bittiği noktaya gelindiğini belirterek, "Gazze'de 22 ayı bulan vahşet, soykırım ve katliam İsrail için yeni bir durum değil. İsrail, Filistin topraklarında 77 yıldır işgalcidir." diye konuştu.

Arıkan, Gazze'nin yanında yer almanın insanlığın, vicdan sahibi oluşun ve onurlu duruşun bir gereği olduğunu dile getirerek, "Bu anlamda, Türkiye mutlaka somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gazze'nin, dünyanın gözü önünde bir toplama kampına dönüştüğünü söyledi.

Bakan Fidan: "Netanyahu'yu rahatsız eden bölgede tek şey var, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamında oturması"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz aldı.

Genel Kurulda İsrail ile ticaret konusunda endişelerin dile getirildiğini aktaran Fidan, bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile yakın ilişki içerisinde olduklarını belirtti. Fidan, "Gerekli adımların hepsi atılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Meclis'te "Gazze" konusunda gösterilen desteği çok kıymetli bulduklarını kaydeden Fidan, şöyle konuştu:

"Devlet olarak bize verdiğiniz desteğin en iyi şekilde kullanılması için açıkçası hep beraber uygulayacağımız, destek vereceğimiz milli stratejiye ihtiyacımız var. Çünkü İsrail'e karşı gelmek bildiğiniz gibi sadece bir devlete karşı gelmek değil, onu meydana getiren zihniyeti ve uluslararası sistemi karşınıza almak. Biz bunu devletiyle milletiyle en güçlü şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu ne dünün savaşıydı ne bugünün olacak. Bu, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Uzun soluklu bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor."

Genel Kuruldaki tavsiyeleri not ettiğini ve bunlardan ders çıkartacağını dile getiren Fidan, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerine yönelik suçlama ve asılsız iddiaları şiddetle reddettiğini söyledi.

Bazı kişilerin, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun uykusunu ne kaçırıyor, onu ne rahatsız ediyor?" sorusunu yönelttiğini aktaran Fidan, "Netanyahu'yu rahatsız eden bölgede tek bir şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamında oturması, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın ona kesintisiz destek vermesi. Başka bir şey rahatsız etmiyor." dedi.

Notlar

TBMM Genel Kurulunun "Gazze" konusundaki olağanüstü toplantısına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Genel Kurul çalışmalarını locadan takip etti.

Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekili sıralarında, üzerinde Türk ve Filistin bayrağı olan, Filistin direnişini sembolize eden kefiye atkı yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, bu atkıları takarak Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kuliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaya'nın, Bahçeli'nin babası ile kendisinin büyükbabasının komşu olduğunu söylemesi üzerine Bahçeli "Hürmet duyduğumuz bir aile." diye konuştu.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Fidan bir süre sohbet etti.