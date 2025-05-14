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TBMM Genel Kurulu, Engelli Vatandaşlar için Önergelere Dikkat Çekti

TBMM Genel Kurulu, Engelli Vatandaşlar için Önergelere Dikkat Çekti
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TBMM Genel Kurulu, Engelli Vatandaşlara yönelik hizmetlerin bir çatı altında toplanması için yapılan araştırma önergesini görüşemeden kapandı. Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin önerileri oylamada yeter sayıya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve engellilerin sorunlarının tespit edilerek atılacak adımların belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi görüşmelerinin, gündemin ilk sıralarına alınmasına ilişkin önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, engellilerin sorunlarını anlattı.

Özdağ, 10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olarak kutlanıldığını anımsatarak bu özel günlerin engelli vatandaşlara karşı farkındalık oluşturmak için müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Yakın bir zamana kadar yasalarda engelli vatandaşları üzen ifadelerin yer aldığını aktaran Özdağ, daha sonra duyarlı insanların çabalarıyla bu incitici ifadelerin kaldırıldığını belirtti.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünün engelli kabul edildiğine dikkati çeken Özdağ, "Milyonlarca engellinin bütçeden aldığı pay yüzde 2'nin altındadır. Bu bütçe artırılmalı ve eğitim, sağlık, sosyal hizmetler alanında insan onuruna yakışır yaşam koşullarıyla engelli ödenekleri ödenmelidir. Şu anda yapılan ödemeler yoksulluk sınırının onda 1'i düzeyine inmiştir. Kamuda kotaları hala boş olan engelli kadrolarına atama yapılmazken 10 binlerce engelli vatandaşımız atama beklemektedir." diye konuştu.

Yapılan oylamada Yeni Yol Partisinin engelli vatandaşların sorunlarına yönelik Meclis araştırma önergesi görüşmelerinin, bugünkü birleşimde gündeme alınarak görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

Daha sonra İYİ Partinin "engellilerin durumuna" ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçildi. İYİ Partinin grup önerisinin oylamasında üç kez karar yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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