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Meclis'te 8. Yargı Paketi görüşmesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor, adli para cezaları değişiyor

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TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını da içeren 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Pakette bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya çıkarılırken emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesi de yasalaşacak.

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

BİR GÜNLÜK ADLİPARA CEZASININ ALT SINIRI 100 LİRA OLACAK

Haftalık çalışmasına 27 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

DEPREM BÖLGESİNE SANAYİ ALTYAPI DESTEK SÜRESİ UZATILACAK

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILIYOR

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA / Politika

Ceza Muhakemesi Kanunu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Güray Dilli :

Emekli maaş ve ikramiyelerine arttırım yapılarak seçim kazanılacağı düşünülüyorsa , yanlış derim. Alım gücünü arttırmadıkça ,insan gibi yaşanabilir bir ortam yaratmadıkça kazanmak hayal.

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3
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birgörüş:

Seçim kazanmak için değil. Zayıf kaldığı için bir nebze olsun faydalı olsun diye. EYT çıktı sanki bütün EYT liler oy mu verdi?

yanıt4
yanıt1
Mert Koca:

Bozdur bozdur harca

22
3
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Dr.Kimbel:

Fiyat artisi avrupa sandarindan türkuyede fazla örnegin domates almanyada 0.99 cent türkiyede 50 lira adli ceza almanyada en az 150 Euro türkiyede 100 lira avrupa standarti olsun

5
13
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Dogan Kaymaz:

Hay senin almanyana

yanıt20
yanıt5
Güray Dilli :

Seçimden sonra domates 100 lira vs. Vergiler ,ek vergiler, Ötv ve Kdv artışları ,kamu hizmetlerinde ( dgaz,elk vs ) artışlar bizi bekliyor. Kamuda tasarruf edin,harcamaları asgariye indirin diyoruz , itibardan tasarruf olmaz , diyorlar. Sonuç malum

yanıt14
yanıt2
ekrem celebi :

Isterse 100 binlira yapin emekli maasini ve ikramiyeyi oy yok

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birgörüş:

Mesele zaten bu kimse anlamıyor. Mesele para değil. Sıkıntı dünde vardı bugün de var. yarında olacak. Ak Parti gitse mor parti gelse MHP gitse CHP gelse aynı hikaye olacak. Çünkü Demokrasi diye yutturulan zehir beyni uyuşturuyor. Parası olan bld. başkanı ve ya milletvekili oluyor. onlarda kendine çalışıyor.

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Mehmet Vatandaş:

ne ikramiye imiş arkadaş günlerdir dillerden düşmüyor, okuyan da her seferinde yeni artışlar yapılıyor sanıyor:))

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adem karabıyık:

Her emekli ikramiyesi artıyor haberlerini gördükçe, hep gerçek sanıyorum. Ama sonu hep hüsran.

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