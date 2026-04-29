AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin terörden arınarak, terörsüz bölgeye kavuşarak yolunda emin adımlarla ilerlemesi, Türk siyasetinin, milletimizin ortak talebidir ve bu anlamda da çok önemli bir mutabakat vardır, olumlu bir hava vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eyleminin ilişkin Özdağ, "İşçiler Anayasa'nın kendilerine vermiş olduğu hakları kullanmak istediler ama kullandırmadınız." dedi.

İşçilerinin eyleminin uzlaşmayla sona erdiğini ancak iktidarı işçilerin sıkıntılarını gidermekte geç kaldığını iddia eden Özdağ, "Çok şükür 17. gün duydular. Bu işin takipçisi olacaklarını, maaşlarının ödeneceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Doruk Madencilik'in geçmişte de pek çok kez "işçilerin hakkını vermediğini" söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, takipteki kredilerde artış olduğunu ifade ederek, "Bireysel kredilerde 284 milyar lira, ticari kredilerde 408 milyar lira, batıyor memleket. Burada da şahlanmışız yani batışla ilgili korkunç bir şahlanmayla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın milletle görüşüp, milletin derdini dinlemesi gerektiğini söyleyen Çömez, "Çarşı pazara çıkın, milletle konuşun, köylüyle konuşun, esnafla konuşun, hayvan yetiştiricisiyle konuşun, sanayiciyle konuşun, millet kan ağlıyor, Türkiye derin bir sefaletin pençesinde." sözlerini sarf etti.

"Artık kendi kabuğuna çekilmiş bir Türkiye yok"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Doruk Madencilik işçilerinin hak arayış mücadelesinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin devreye girmesiyle çözülmesinin "yüreklere su serptiğini" söyledi.

İşçilerin taleplerinin karşılık bulmasının ve haklarını alarak eylemlerini sonlandırmalarının çok kıymetli olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz, MHP olarak, meseleye en başından beri şu pencereden baktık, ekmeğini taştan çıkaranın alın teri kurumadan hakkı eksiksiz teslim edilmelidir. Devletimiz ile işçimizi karşı karşıya getirmek isteyenlere hiçbir fırsat verilmeden meselenin karşılıklı anlayış ve mutabakatla çözülmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yerin metrelerce altında rızkını arayan tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olsun diyor, bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayan Kılıç, "Bugün Türk ve Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsak, gökyüzünü yırtan KAAN'ın motor sesinde, mavi vatanı aşan TCG ANADOLU'nun heybetinde, dünyanın öbür ucunda oyunbozan o çelik kanatlı SİHA'larımızda aslında bu ecdadın ruhu var. Dün, var olmak için, vatanı savunmak için can verenlerin çocukları bugün dünyada oyun kurmak için ter döküyor, teknoloji üretiyor, akıl koyuyor. Artık, kendi kabuğuna çekilmiş, bekleyen, başkalarının yazdığı senaryolarda figüranlık yapan bir Türkiye yok." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Doruk Madencilik işçilerinin haklarını almasının önemli olduğunu söyledi.

Emekçiler için örgütlü ve sendikal mücadelenin önemine değinen Temelli, "Bu mücadele hattını korumak, geliştirmek ve güçlendirmek büyük önem taşıyor. O yüzden diyoruz ki bütün işçiler, örgütlenin, dayanışmayı güçlendirin ve sendikal hak mücadelesini mutlaka hayata geçirin." dedi.

Doruk Madencilik'e yönelik çeşitli iddialarda bulunan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şirket talancı, bu şirket sadece doğayı talan etmiyor, işçinin hakkına çöküyor, emekçinin hakkına çöküyor hatta olduğu yerde o bölgedeki esnafın da hakkına çöküyor. Dolayısıyla da dönüp baktığımızda, aslında bugün doğaya karşı işlenen bu suçlar sadece bir ekolojik kriz yaratmıyor, onun dışında, işte, emekçinin, o bölgede yaşayan insanların bütün haklarını topyekun gasp ediyor."

"Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizim"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı. Bunun tarihteki çok önemli zaferlerden biri olduğunu anlatan Gül, "'Bitti' denilen bir milletin büyük bir kahramanlıkla, büyük bir cesaretle nasıl var olduğunu gösteren çok önemli bir destandır." dedi.

Maziye sırt dönülerek bir istikbal inşa edilemeyeceğini vurgulayan Gül, "Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizim. Bunlar bizim ortak değerlerimiz, ortak geçmişlerimiz." diye konuştu.

Kendi tarihine, kültürüne, mehterine, anlayışına, istikbal ve istiklal mücadelesine sırtını dönen anlayışın, bu ülkede asla kalıcı olmadığını ve münferit bir yaklaşım olduğunu dile getiren Gül, geçmişine de sahip çıkarak geleceği mazisinden alacağı güçle ve tarihi de okuyarak, eksikliklerini daha da azaltarak, geleceğe güçlü ve ortak bir şekilde ilerleme arzusu ve iradesinin ortaya konulmasının, milletin ortak anlayışı olduğunu söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını hatırlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin terörden arınarak, terörsüz bölgeye kavuşarak yolunda emin adımlarla ilerlemesi, Türk siyasetinin, milletimizin ortak talebidir ve bu anlamda da çok önemli bir mutabakat vardır, olumlu bir hava vardır. Gazi Meclisimizde oluşturulacak yasal süreçlerle ortaya çıkan politika çerçevesiyle birlikte Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle 86 milyonun ortak payda içerisinde buluştuğu bir geleceğe doğru çok önemli bir reformun ve çok önemli bir sürecin başarıyla tamamlanacağına olan inancım var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bu süreçlerin başarıya ulaşacağına, 'Terörsüz Türkiye'nin ve terörsüz bölgenin de gerçek manasıyla kurulacağını ve geleceğe de emin adımlarla, 2028'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bu hedefleri gerçekleştireceğimize inanıyorum."