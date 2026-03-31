TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Bu durumu eleştiren Kaya, belediye başkanlarının da her vatandaş gibi yargısal faaliyetlerden bağışık olamayacağını belirterek, "Ama dediğim gibi 2016'da ve 2019'da HDP'li, 2024'te de ağırlıklı CHP'li belediye başkanlarına yapılan bu geniş operasyonlar, artık bir yargısal faaliyet olmanın ötesinde, yerel yönetimlerde siyaseti dizayn etme amacına girildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutu bilgilerinin mutlaka açıklanmasını ve kazada şehit düşenlerin yakınları başta olmak üzere kamuoyunun kazayla alakalı bütün detayları bilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den transit geçecek harp araç ve gereçlerine ilişkin 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na değinen Çömez, şöyle konuştu:

"Bu karara göre Türkiye üzerinden birtakım mühimmatların transit olarak geçişine izin verildi. Bu mühimmatların listesine baktığımız zaman çok önemli şeyler olduğunu görüyorsunuz. Kimyasal silahlara varıncaya kadar, atom bombasına varıncaya kadar, çok önemli nükleer maddelere varıncaya kadar, füzelere varıncaya kadar bizim üzerimizden transit geçişlere izin veriliyor. Tabiatıyla bunun kısa, orta, uzun vadede yansımaları ne olacak? Bu silahlar nereden gelebilir? Gelirse bizim ülkemizde nerede kalır, nerede depolanır, hangi transit güzergahtan nereye gider? Irak'a mı gider, Suriye'ye mi gider, başka amaçla mı kullanılır? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz ama bildiğimiz Sayın Erdoğan'ın bir genelgesi var ve bununla ilgili hiçbir detay, açıklama yok. Milli Savunma Bakanından bununla ilgili net bir açıklama bekliyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı Cudi, Gabar ve Tendürek'te bugün raket sesleri, basketbol potasına çarpan top seslerinin yankılandığını belirtti.

Dağlarda artık terörün karanlık gölgesinin değil, devletin şefkatli eli ve sporun birleştirici gücünün bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Biz bu toprakları teröre dar ettik ki evlatlarımız madalyaya doymasın. Biz bu toprakları huzura gark etti ki ay yıldızlı forma her bir köşede şanla şerefle dalgalansın. Kimse bu huzur iklimine el uzatmaya kalkmasın. Biz bir oldukça o bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek ve sporcu nesil asla susmayacak." dedi.

Kılıç, bugün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacağını anımsatarak, milli futbolcularımıza inançlarının tam, desteklerinin sonsuz olduğunu dile getirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Orta Doğu'nun demokratikleşmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu gücünün olduğunu kaydeden Temelli, bakanların ise perspektiften uzak kaldığını savundu.

Temelli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesele demokrasi meselesidir, mesele Cumhuriyet'in demokratikleştirilmesidir. Bu, hepimizin yararınadır ve bunun için önemli tarihi günlerden geçiyoruz. Meclisin önemli sorumluluğu var, yasalar önümüze gelmeli, bir an önce adım atmalıyız. Herkes bunu dile getiriyor fakat kimse harekete geçmiyor. Dile getirmek yetmez, gereğini yapmalıyız."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in gözaltına alınmasını "utanç verici" olarak niteledi.

Soruşturma ve kovuşturmadan hiç kimsenin muaf tutulamayacağını söyleyen Günaydın, "Elbette bizim belediyelerimizde de soruşturma, kovuşturma yapılabilir. Ancak siz, 2019 öncesine körsünüz. Siz değil, siz zaten körsünüz de memlekette cübbe giymiş hakim, savcı dosya istiyor belediyeden, belediye dosyaları gönderiyor, üst yazıyla 2019 öncesi dosyaları iade etmekten utanmıyorlar, utanç verici. 2019 öncesi suç işlenemiyor da 2019 sonrası işleniyor, öyle mi?" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra belediyelere yapılan soruşturmalar hakkında verdiği bilgilere değinen Günaydın, "AKP'li belediyelerden sabah saatinde gözaltına alınan bir tane belediye başkanı, belediye bürokratı gördünüz mü?" dedi.

"Filistin halkı, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurma hedefinden asla vazgeçmemiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak temiz ve yaşanılabilir bir dünyanın teminatı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu alandaki kararlı adımlarının uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ve dünya çapında takdir edilen örnek bir çevre hareketine dönüştüğünü söyleyen Usta, Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Usta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bir ayın geride bırakıldığını aktararak, Türkiye'nin beklemek yerine barış için etkin bir rol alarak tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getirdiğini belirtti.

İsrail Meclisinin (Knesset) Filistinli mahkumların idam edilmesinin önünü açan tartışmalı yasayı onaylamasına değinen Usta, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Filistinli esirlerinin idamını öngören yasasını şiddetle kınıyoruz. Bu düzenlemenin, başta Dördüncü Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası insancıl hukuku, adil yargılama güvencelerini ihlal ettiğini ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye açıkça da aykırı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu yaklaşım, yalnızca bir ceza hukuku düzenlemesi değildir, bir halkın iradesini kırmaya, meşru hak arayışını bastırmaya yönelik sistematik bir politikanın parçasıdır. Ancak tarih göstermiştir ki baskı ve zulüm hiçbir halkın özgürlük mücadelesini sona erdirememiştir. Filistin halkı, tüm bu ağır şartlara rağmen özgürlük, bağımsızlık ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurma hedefinden asla vazgeçmemiştir. Biz de desteğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Usta, ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'in, Türkiye'den transit geçecek harp araç ve gereçlerine ilişkin 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmelerine de cevap verdi.

Konuyla alakalı daha önce de açıklama yapıldığını anımsatan Usta, şu bilgileri paylaştı:

"Bu mühimmatların geçişiyle ilgili yayımlanan genelgede 'uygunluk belgesi şartı' getiriliyor. Sizin dediğiniz gibi transit geçiş değil. Ticaret Bakanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza başvuru yapılacak. Bakanlıklar inceleyecek. Ne amaçla kullanıldığı, nereye gittiği, nerede teslim edileceğine dair bilgilerin hepsi alındıktan sonra uygun görülürse transit geçişe izin verilecek. İzin verilmeme hakkı da Türkiye'de saklı olmak üzere böyle bir genelge yayımlanmıştır."