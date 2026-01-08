AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " Suriye'deki kaos ve iç savaş en çok bize, ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir. Suriye, Suriyelilere bırakılmalı ve kendi yönetimine de herkesin destek olması gerekmektedir. 10 Mart mutabakatına acilen uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Suriye ordusunun, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine yönelik operasyonları değerlendirdi.

Yeni bir şehir savaşının fitilinin ateşlenmesinin kimseye bir şey kazandırmayacağını dile getiren Ekmen, 10 Mart Mutabakatı gibi diplomatik bir zemin varken yeniden çatışma diline dönmeyi "akıl tutulması" olarak niteledi.

Ekmen, "Hiç kimsenin Suriye'yi bir kez daha bir iç savaş ve çatışma döngüsüne sokacak gerilimleri yapmaya hakkı yoktur." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gıda enflasyonunun Türkiye'nin başlıca sorunlarından biri olduğunu söyledi.

İktidarın yıllardır tarımı, çiftçiyi, hayvan yetiştiricisini korumadığını ileri süren Çömez, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameyle çiftçinin herhangi bir kredi, SGK borcu varsa artık yeni kredi alma şansı kalmadığını savundu.

Söz konusu karara tepki gösteren Çömez, "Bu korkunç bir karardır. Bu şartlar altında bu çiftçinin ölüm fermanıdır." dedi.

"Çiftçinin üzerindeki elektrik yükünü hafifletelim"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, su sorununa ve tarımdaki etkilerine dikkati çekti. Modern sulama yöntemlerinin bir tercih değil mecburiyet olduğunu vurgulayan Kılıç, "Çiftçinin üzerindeki şu elektrik yükünü bir hafifletelim. Güneş enerjisi kurmak isteyen çiftçilerimizin önünü açalım." ifadelerini kullandı.

Hibe konusunda çiftçiye yardımcı olunmasını isteyen Kılıç, "Tarladaki yangını söndüremezsek o yangın yarın marketlere, mutfağa sıçrıyor. Suyu korumak sadece musluğu kısmak değildir, vatan toprağını korumaktır. Su yoksa hayat da yok, beka da yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla da "göremeyen gözlere ışık, zorlanan adımlara yoldaşlık" çağrısı yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'nin güvenliği için demokratikleşmesine katkı sunmak gerektiğini dile getirdi.

Bölgede yaşananlara değinen Temelli, Suriye'de güvenliğin yolunun barıştan, demokrasiden, güçlü ittifaklardan geçtiğine dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara'nın su sorununun "siyasi bir mesele haline" getirildiğini savundu.

Bugün yaşanan tablonun, son 50 yılın en ağır kuraklık koşulları altında, suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Günaydın, 2025'in Ankara için son 50 yılın en kurak yılı olduğunu ifade etti.

Barajlara gelen toplam su miktarının tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediğini, kişi başına düşen günlük su miktarının Gerede hariç 55 litreye kadar düştüğünü aktaran Günaydın, "İnsanların susuz kalma endişesi üzerinden siyaset üretmek, suyu bir polemik aracı haline getirmeye çalışmak ne doğru ne de etik bir yaklaşımdır." diye konuştu.

"10 Mart mutabakatına acilen uyulmalıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin Suriye'de bir savaşın tarafı olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Barışın temini, sivillerin korunmasında, Suriye'nin bir kaosa ve iç savaşa gitmemesi için herkesin sorumluluğu bulunduğunu belirten Usta, "Suriye'deki kaos ve iç savaş en çok bize, ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir. Suriye, Suriyelilere bırakılmalı ve kendi yönetimine de herkesin destek olması gerekmektedir. 10 Mart mutabakatına acilen uyulmalıdır." açıklamasında bulundu.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin koruyuculuğunun yapılmaması uyarısında bulunan Usta, Türkiye'de yıllarca Kürtlere en çok terör örgütü PKK'nın zarar verdiğini, aynı hataya Suriye'de de düşülmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'yi terör örgütlerine destekçilikle suçlamanın kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Usta, "Buradaki barışa ve huzura herkesin ihtiyacı var. O yüzden barış ve huzurun yolu terör örgütlerine destek olmamaktan, engel olmaktan geçer. Çok net söylüyoruz, Halep'te yaşananlar tamamıyla bölgedeki terör örgütlerinin faaliyetleridir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yaptık, yapmaya da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki su sorunuyla ilgili sorumluluğun DSİ'ye yıkılmasının doğru olmadığını dile getiren Usta, DSİ'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini bildirdi.

DSİ'nin açıklamasına göre, ASKİ'nin Kesikköprü Barajı'ndan, Kızılırmak'tan 230 milyon metreküp su tahsisi talep ettiğini anımsatan Usta, şöyle konuştu:

"Kızılırmak Havzası'ndan su bütçesi dikkate alınarak verilebilecek maksimum su miktarı belirlenmiş ve ASKİ'nin talebi doğrultusunda Kesikköprü Barajı'ndan mevcut tahsise ilave olarak 100 milyon metreküp içme suyu tahsisi DSİ tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca, Ankara'nın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceği de ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından alternatif su kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne de sorumlulukları sunulmuştur."

Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarının 294 milyon metreküp olduğunu aktaran Usta, "Barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce pompa sistemlerinin kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. İşte ASKİ'nin beceremediği ve yapamadığı da budur. Bu yüzden vatandaşlarımız bidon bidon, tanker tanker su peşinde koşturuyor." dedi.