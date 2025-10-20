TBMM Florya Sosyal Tesisleri Yeniden Açıldı

Uzun süredir restorasyon aşamasında bulunan TBMM Florya Sosyal Tesisleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla açıldı. Konukevi olarak hizmet verecek tesisin açılışında konuşan Kurtulmuş, "Sonraki nesillere kalacak önemli bir eser. Ümit ederim en güzel şekilde, en kısa zamanda Deniz Köşkü'nün de tamamlanması nasip olur ve halkımızın ziyaretine müze olarak 'Atatürk Deniz Köşkü' olarak açılmış olur" dedi.

Uzun süredir restorasyonda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Florya Sosyal Tesisleri, yeniden hayata geçirildi. İçinde Atatürk Deniz Köşkü'nün de bulunduğu tesis konukevi olarak kullanılacağı belirtilirken, açılış törenini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gerçekleştirildi.

"Bu eserlerin yaşatılması gerekiyor"

Açılışta konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle bir döneme tanıklık eden, bu güzel eseri tekrardan ihya eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve Başkanlık Divanı başta olmak üzere, önceki başkanımıza, genel sekreterimize ve teknik anlamda destek veren TOKİ başta olmak üzere bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bu eserlerin yaşatılması gerekiyor. 50 sene sonra 100 sene sonra da buranın nasıl kullanıldığını ve bundan sonra nasıl kullanılacağını görerek kullanarak bir şekilde buralardan istifade etmek gerekiyor. Ben bir kez daha bu eserin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

"Sonraki asırlara kalacak önemli eserlerden birisi"

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul'un önemli mekanlarından birisi. İçinde bulunduğumuz mekanda özellikle Cumhuriyet dönemi tarihimiz bakımından önemli bir mekan. Gerçekten bu dönemden Cumhuriyet döneminden sonraki asırlara kalacak önemli eserlerden birisi. Ebat itibariyle küçük olmakla birlikte bu zannediyorum Türkiye'de suyun üzerinde inşa edilmiş ilk köşktür. Bu bakımdan fevkalade önemli bugüne kadar ciddi şekilde çalışmalar yapıldı. Belli ilerlemeler kaydedildi. Gerçekten sonraki nesillere kalacak önemli bir eser. Ümit ederim; en güzel şekilde en kısa zamanda Deniz Köşkü'nün de tamamlanması nasip olur ve halkımızın ziyaretine müze olarak 'Atatürk Deniz Köşkü' olarak halkımızın ziyaretine açılmış olur. Burada da az evvel ifade edilen hukuki bir sürü engel, bir sürü kurul meseleleri dolayısıyla bizim milletvekillerimizin İstanbul'daki en önemli misafirhanesi olan Florya Misafirhanesi maalesef uzun yıllar süren bir restorasyon süreci oldu. Ben de göreve geldiğim andan itibaren defaatle buraya geldim. Arkadaşlarımızın çalışmalarını hızlandırmak için gayret sarf ettik. Başta Mili Saraylar Bilim Kurulu olmak üzere, yüklenici firmamız, TOKİ İdaresi, burada fevkalade güzel bir koordinasyon sağlandı. İşler hızlandırıldı. TOKİ İdaresi, Milli Saraylar İdaresi hep beraber yoğun bir çalışmayla iş bu noktaya geldi. ve bundan sonra da inşallah milletvekillerimizin hizmetinde olacaktır. Güzel bir mekan, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah İstanbul'a, İstanbul halkına bu eseri hayırlı kılsın. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli eserlerinden birisi. İnşallah kısa süre sonra Deniz Köşkü'nü de hep beraber açmak nasip olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış törenine Numan Kurtulmuş ile birlikte; İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TBMM önceki dönem başkanı Mustafa Şentop ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan katıldı. - İSTANBUL