Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Oktay, Ürdün ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, işbirliğinin hızla gelişmeye devam edeceğini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Oktay, Safadi ile TBMM Halkla İlişkiler binasında görüştü. Oktay görüşmede, Ürdün ile ilişkilerin geliştirilmesinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Son dönemde bölgede ve Ürdün ile gelişen işbirliğimiz hızla gelişmeye devam edecektir. Bu ziyaretin katkı olacağını inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, işbirliğini geliştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyleyerek, Hakan Fidan ile faydalı görüşme yaptıklarını ifade etti.