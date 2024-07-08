TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsumata Takaaki ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsumata Takaaki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, görüşmede, dünyada hassas gelişmelerin ve birçok yapısal dönüşümün yaşandığını belirterek, küresel anlamda güven ve istikrarın sarsıldığı bir dönemde bölgesel, küresel gelişmeler ile ikili ilişkileri değerlendirme fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının uzun geçmişinin bulunduğunun altını çizen Oktay, ilişkilerin 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıktığını hatırlattı.

Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu anımsatan Oktay, heyetin gerçekleştirdiği ziyaretin bu anlamda da özel olduğunu belirtti.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yanı sıra Türkiye ve Japonya'da çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydeden Oktay, "2024 yılında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yine veliaht prensin Türkiye'yi ziyaret etmelerinden memnuniyet duyacağız." dedi.

TCG Kınalıada korvetinin haziran ayında Japonya'yı ziyaretinin ilişkilerin gelişmesinde önemli katkı sağladığını belirten Oktay, iki gemiden oluşan Japonya eğitim filosunun ağustos ayında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağını ifade etti.

Parlamenter diplomasinin ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli bir araç olduğunu belirten Oktay, parlamenter diyaloğun daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Meclis başkanları, ihtisas komisyonları ve dostluk grupları düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilere güç katacağını söyleyen Oktay, "Ziyaret çerçevesinde bölgesel sorunlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze başta olmak üzere son dönemde Japonya'da faal hale geldiğini gördüğümüz PKK ve uzantılarının iki ülke ilişkilerine zarar vermemesi, bu faaliyetlerin sonlandırılması çerçevesindeki konuları görüşmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimiz de bu görüşmelerin parçası olacaktır." diye konuştu.

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Japonya'ya davet ediyoruz"

Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Katsumata Takaaki de Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yanı sıra bazı etkinliklerin de düzenlendiğini aktaran Katsumata Takaaki, böyle önemli bir dönemde Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katsumata Takaaki, "Japonya hükümeti olarak bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Japonya'ya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın ziyareti gerçekleşirse çok güzel olacağı kanaatindeyim." dedi.

İki ülke arasındaki dostluk bağlarını geliştirmede hükümetler arası ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası temasların da son derece anlamlı olduğunu ifade eden Katsumata Takaaki, Oktay'ı da Japonya'ya davet etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.