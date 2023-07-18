TBMM Dışişleri Komisyonu Azerbaycan Milli Meclisi ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyeleri, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birlikleri ve ilişkiler ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan görüşmede konuşan Gafarova, Oktay'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemdeki faaliyetlerinden övgüyle bahsetti, yeni görevinde başarılar diledi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Türk halkı ve devletinin Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini hatırlatan Gafarova, savaştan sonra iki ülke arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin ilişkileri yeni seviyeye yükselttiğini kaydetti.

TBMM ile Azerbaycan Milli Meclisi arasındaki iş birliklerine değinerek dışişleri komisyonlarının Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile üçlü toplantılar yaptığını söyleyen Gafarova, diğer komisyonların da bu formatta iş birliğinin faydalı olacağını vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay da Azerbaycan'daki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün verimli bir görüşme yaptığını belirten Oktay, "Şuşa Beyannamesi kapsamında çizilen müttefiklik çerçevesi bize çok ciddi fırsatlar sunuyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye ile dayanışma sergilediğini hatırlatan Oktay, destek için teşekkür etti.

Görüşmede, parlamenter diplomasinin önemi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kapsamında iş birlikleri gibi konular, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve diğer alanlardaki ilişkiler ele alındı.

Oktay, Azerbaycanlı mevkidaşı Seyidov'la görüştü

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin parlamentolarının dışişleri komisyonlarının periyodik olarak bir araya gelmelerini sağlayacak yapının oluşturulması müzakere edildi.

Oktay'a temaslarında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da eşlik etti.