Dilekçe Komisyonu toplanamadı
TBMM Dilekçe Komisyonu, yeter sayının bulunmaması nedeniyle toplantıyı erteledi. Komisyona başkanlık eden AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, durumu açıkladı.
TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı. Dal, komisyon toplantı yeter sayısının bulunamadığını ve bu sebeple komisyon toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak toplantıyı kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika