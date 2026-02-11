Haberler

Dilekçe Komisyonu toplanamadı

TBMM Dilekçe Komisyonu, yeter sayının bulunmaması nedeniyle toplantıyı erteledi. Komisyona başkanlık eden AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, durumu açıkladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı. Dal, komisyon toplantı yeter sayısının bulunamadığını ve bu sebeple komisyon toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak toplantıyı kapattı.

