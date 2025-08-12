Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı, 20.45'te sona erdi.

KURTULMUŞ: KOMİSYONDA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DİNLENECEK

Komisyon bir sonraki toplantısını haftaya salı ve çarşamba günleri yapma kararı aldı. Toplantının ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü yapılacak toplantıda şehit yakınları ve gazilerin dinleneceğini açıkladı.

Öte yandan toplantının başında TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşma yaptı. Kurtulmuş, komisyonda bütün milletvekillerinin fikirlerini açık bir şekilde dile getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde buradaki görüşler de açık bir şekilde gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz toplantıda bildiğiniz gibi işin niteliği gereği yani Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın komisyon üyelerimizi bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı bir şekilde gerçekleşti.

"EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ ATILACAK ADIMLARIN MİLLET ADINA TAKİP EDİLMESİ"

Toplantıdan sonra birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla ben her şeyden evvel kararla uyumlu bir şekilde maksada matuf bir şekilde gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu komisyonun en temel meselesini terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi gerekli olan birçok düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımlarında konuşulması komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir.

Bu çerçevede komisyonumuz çalışmalarına sahip olmaktadır, samimiyetle sahip çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına faaliyet gösteren yani millet iradesi adına faaliyet gösteren bu komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla birlikte yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede ilk iki toplantıda alınan kararların oy veriyle verilmiş olması da kayda değerdir. Böylesine önemli, böylesine tarihi bir dönem işte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa mümkün olabilen en büyük ittifakla ortaya çıkılması çıkması en büyük adım olmalıdır" dedi.