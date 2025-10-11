TBMM'deki Öcalan sloganlarına Bülent Turan'dan tepki: Hiç mi akıllı adam yok?

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlenen DEM Parti grup toplantısında, Diyarbakır'dan Ankara'ya "Umut Hakkı" için yürüyen kadınların, PKK elebaşı Öcalan lehine sloganları atması büyük tepki çekti. Olay, siyasette yeni bir tartışma başlatırken en sert tepki İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi.

"GAZİ MECLİSİMİZDE KAHREDEN BİR TABLO YAŞANDI"

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir dizi programa katılan Bülent Turan, İmralı sürecine ve TBMM'deki olaylara değindi.

"Bu ülkenin en özel kurumlarından biri olan Gazi Meclisimizde hepimizi kahreden bir tablo yaşadık. Herkes ülkenin birliği için taşın altına elini koymuşken, bu tür hadsizlikler ancak iyi niyetli sürece zarar verir," dedi.

Turan, terörle mücadelede gelinen noktayı hatırlatarak, "Bugün ülkemizde kan dökülmüyorsa bu çok büyük bir başarıdır. Ancak terörle mücadele asla zafiyet kabul etmez, etmeyecektir," ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN GELECEĞİNE İHANETTİR"

DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Turan, "Hiç mi içlerinde bir akıllı adam yok?" sözleriyle sert çıktı.

"Sağduyulu bir kişi çıkıp 'Bu yaptığınız yanlış' demez mi? Ülkenin bir kısmını mutlu ederken diğer kısmında nasıl bir tepki doğduğunu görmüyorlar mı? Bu yapılan, terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir."

Turan, Türkiye'nin çevresindeki kriz bölgelerine dikkat çekerek, "Suriye'den Filistin'e, Ukrayna'dan Rusya'ya kadar dünya bir ateş çemberindeyken, bizim 85 milyon olarak omuz omuza verip birliğimizi korumamız şart," ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıktan ödün verilmeyeceğini vurguladı:

"Bakanlığımız, tüm birimleriyle terörle mücadelede daha dikkatli olmaya devam edecek. Bu ülkenin birliği ve huzuru için kimseye alan bırakmayacağız."