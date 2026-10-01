TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonunda Bahçeli, DEM Parti heyetiyle sohbet etti

TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonunda Bahçeli, DEM Parti heyetiyle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM'nin yeni yasama yılı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona Numan Kurtulmuş ev sahipliği yaptı. Resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek selamlaştı ve sohbet etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
TBMM Tören Salonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkanvekilleri, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı.
BAHÇELİ, DEM PARTİ HEYETİ İLE SOHBET ETTİ
DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Meclis Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek selamlaştı ve kısa süre sohbet etti.