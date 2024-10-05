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TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan Saadet-Gelecek Grubu MHP'nin yerine, MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor. MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasının yankıları sürerken Meclis'teki oturma düzeninin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan Saadet - Gelecek Grubu Mhp'nin yerine geçerken; Mhp'li milletvekilleri DEM Parti'nin yanına oturacak.

İçtüzüğe göre; Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzeni, milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl oturma planı belirlendikten sonra Saadet - Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti. Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen Saadet - Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. Bahçeli'nin, MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle Saadet - Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi. Ancak Saadet -Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor

SAADET-GELECEK SON SIRALARA OTURACAK

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saadet - Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak.

MHP, DEM PARTİ'NİN YANINA GEÇECEK

İstifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, Saadet - Gelecek grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AK Parti yer alacak.

TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

MGk:

Desene ırkçılar bir araya geliyor

5
0
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ali osman:

Akp nin seçim oyunudur

4
1
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VEFA:

Biraz da MHP demlensin. Tokalaşmayla muhabbet başlamıştı zaten. Üç günlük dünya, savaşmayın, barışın, uzlaşın!..

4
0
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Mehmet Vatandaş:

zaten yaklaşmışlardı, el sıkmalar dem lenmeler:))))

3
0
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Hasan Turk:

Sehitleredemi sayginiz yok mhp beka sorunudur.

3
0
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