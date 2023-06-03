TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne alkışladı, ne de ayağa kalktı
Politika Haberleri
Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Hemen sonrasında meclisin ayağa kalkıp Erdoğan'ı alkışladığı sıralarda muhalefetin yerinde oturması dikkatlerden kaçmadı.
28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti.
MUHALEFET AYAĞA KALKMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışlarken, muhalefet sıraları ise ayağa kalkmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.