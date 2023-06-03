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TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne alkışladı, ne de ayağa kalktı

Politika Haberleri

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Hemen sonrasında meclisin ayağa kalkıp Erdoğan'ı alkışladığı sıralarda muhalefetin yerinde oturması dikkatlerden kaçmadı.

28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne ayağa kalktı ne de alkışladı

MUHALEFET AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışlarken, muhalefet sıraları ise ayağa kalkmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne alkışladı, ne de ayağa kalktı

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne alkışladı, ne de ayağa kalktı

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefet sıraları ne ayağa kalktı ne de alkışladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İbrahim Demirel:

Adan halkin seçtiği bir lider. Bu neyin kini, neyin öfkesi. Saygısızca ve kabul edilir bir durum değil. Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır.

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Hakan Sevgili:

Makama saygidan yine ayağa kalkılır bunlari görünce iyimi reiscigim diyorum

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O Z:

Sadece kendileri seçilirse o ülkede demokrasi vardır bunların kafalarınca.

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