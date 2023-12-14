Saadet Partili Bitmez, hayatını kaybetti (3)

TBMM'DE TÖREN

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez (54) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bitmez'in ailesi ve yakınları ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Meclis'teki bütün milletvekilleri katıldı. Hasan Bitmez'in babası Salih Bitmez, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun koluna girerek tören alanına geldi. Törende, Bitmez'in biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Bitmez'in cenazesi, yarın İstanbul'da cuma namazından sonra Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilecek.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Mısır'da El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde öğrenim gördü. Bitmez, evli ve 1 kız çocuğu babasıydı.