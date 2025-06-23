TBMM'de 'Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu' Kuruluyor

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DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de kurulması planlanan komisyon ile ilgili olarak, tüm siyasi partileri davet eden bir görüşme yapılacağını duyurdu. Komisyonun, Türkiye'de yıllardır süregelen çatışmaları sona erdirmek ve barış sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışacağını belirtti.

Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bu hafta Sayın Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili tüm grup başkan vekillerine yaptığı, 'Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu' için görüşme daveti var. Her şeyden önce bu davetten ve tüm siyasi partilerin buraya çağrılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, TBMM çatısı altında kurulması planlanan Meclis komisyonuyla ilgili,"Meclis'te komisyon kurulması ile ilgili çok konuştuk. Bu hafta Sayın Numan Kurtulmuş'un konu ile ilgili tüm grup başkan vekillerine yaptığı, 'Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu' için görüşme daveti var. Her şeyden önce bu davetten ve tüm siyasi partilerin buraya çağrılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Meclis'in çalışma dönemine ara vermeden, tatile girmeden önce bu girişimin başlatılmış olması ve devamı için harekete geçilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii komisyon için biz de taslak bir çalışma yaptık. Bir hazırlığımız var, bu hazırlık ortaklaşmaya ve uzlaşıya katkı mahiyetindedir. Komisyonun en demokratik şekilde nasıl işleyebileceği, katılımın ve uzlaşının en verimli şekilde gerçekleşmesi için bir çerçeve oluşturduk. Komisyon, ülkenin yıllardır içinde bulundurduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması, ortadan kaldırılması için aslında barış yolunu açma, büyütme konusunda çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz. Bu komisyonun en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla kurulması önceliklerimizden birisidir, bunu ümit ediyoruz. En önemlisi ise İmralı'da yürütülen görüşmelerde Öcalan'ın altını sıkça çizdiği yasal çerçeve açısından da bir ön hazırlık olarak ele alınması ve şekillenmesi bizler için çok önemlidir" diye konuştu.

'TBMM, TARİHSEL ROLÜNÜ OYNAYACAK'

Koçyiğit, kurulacak olan komisyonun kalıcı olması gerektiğini ve siyasal partiler dışında toplumun pek çok kesimiyle irtibat içerisinde olması gerektiğini belirterek, "Salt bir rapor yazan komisyondan ziyade uzun soluklu çalışan, ilerledikçe yeni başlıklar açan ve tavsiyelerde bulunan esaslı bir yapıda olması gerektiğini de ifade etmek isteriz. Yalnızca siyasi partilerle sınırlı kalan bir komisyon çalışması yerine toplumun pek çok kesimiyle temas kuracak bir çalışma yapmalı. Bu anlamda teknik bir komisyon yerine barışın toplumsallaşmasına aracılık edebilecek, meseleyi kökten ele alabilecek, derinlikli tartışmalar yapıp gerçekçi çözüm önerilerini ortaya koyacak bir çalışma yapabilmeli. Komisyonun yürüteceği çalışmalar barış konusunda TBMM'nin tarihsel rolünü oynamasına da vesile olacaktır. O anlamıyla parlamento zemininin barış zeminine dönüşmesi 86 milyon yurttaşın yararınadır. Bu hepimizin barışıdır; o yüzden hepimizin buna sahip çıkması gerektiğini ifade edelim" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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