TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' tartışması

TBMM'de İYİ Partili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında 'Terörsüz Türkiye' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez yaptığı konuşmasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a yönelik, "Sayın Buldan, sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk; bir tanesi Meclis Başkanvekilliği, bir diğeri de milletvekilliği. Şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz ve savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir Mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın, sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok; yapamazsınız bunu, bu son derece yanlış" dedi.

Dem Parti milletvekilleri ise Çömez'e tepki gösterdiler. TBMM Başkanvekili Buldan oturuma iki kez ara verdi.

Pervin Buldan ise Çömez'e cevabında, "Biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz, size konuşmuyoruz. Biz bu ülkede anneler ağlamasın diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede gencecik insanlar toprağın altına girmesin diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz. O yüzden sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yoktur bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

Buldan 'barış' demeye devam edeceklerini belirterek, "Bu işi yürütmeye devam edeceğiz. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar karşı çıkın, umurumuzda değil. Bakın, sizin bir milletvekiliniz Mehmet Mustafa Gürban, buradan teşhir ediyorum. Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana Twitter'dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum. Buyurun, buyurun, nereye koyuyorsanız koyun" şeklinde konuştu.

İYİ Parti milletvekilleri ise Buldan'a tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı konuşmada, Buldan'ı hedef alan ifadeleri tasvip etmediğini belirterek, "Bizim Terörsüz Türkiye başlığıyla ifade ettiğimiz süreç milli ve tarihi bir hedef olarak menzile doğru ilerlemektedir. Tüm millet olarak 40 yıl boyunca çok ağır bedeller ödedik. On binlerce canımızı, şehitlerimizi toprağa verdik. Analar ağladı, yas tuttu, ocaklar söndü. Şehirlerimizde bombalar patladı, köylerimiz boşaldı. Dağlarımıza, yaylalarımıza, bereketli ovalarımıza terör gölgesi çöktü. Yüz binlerce insanımız evini, barkını gözyaşlarıyla ardında bırakmak zorunda kaldı. Yetti artık diyoruz. Bu acıları bir 40 yıl daha yaşamayalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içinde yaşadığı bunca sorun varken, Meclis bu sorumluluk gereği, bu sorunları konuşup çözüm üretmesi gereken yer varken, sürekli olarak burada bir şiddetin dili, bir hakaretin dili, bir saldırgan dili, bir tehditkar diliyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu hakaretleri de bu saldırganlığı da kabul etmiyoruz. Burası artık barış meclisi olmak zorundadır, barışın meclisi olmak zorundadır. Bizim yegane amacımız, ülkenin en temel sorunu olan Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşmasıdır. Artık geçmişin diliyle, geçmişin yaklaşımıyla, o anlayışla yol alınamadığını hepimiz öğrenmek zorundayız. Öğrenmiş olmalıyız. Ülkenin içine sürüklendiği durum bellidir. Bölgedeki yaşananlar bellidir. Şimdi bir umut açığa çıkmıştır. Bu umudun peşinden ısrarla gitmek zorundayız" - ANKARA