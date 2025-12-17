Haberler

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonundaki grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanlarını kabul etti. Toplantıda, rapor teslimleri ve komisyonun geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız. Komisyonun yasal süresi doluyor ama Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise toplantı gündemine dair bir ayrıntının kendilerinde bulunmadığını belirtti ve partisinin raporunun hazır olduğunu söyledi. Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı devam ediyor.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500

