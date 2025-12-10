Haberler

TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiasıyla sarsıldı. Öğrencinin ailesinin Meclis yönetimine yaptığı başvurunun ardından idari soruşturma başlatılırken, ilk etapta aşçı olarak görev yapan bir personel görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın kapsamı genişletildi ve diğer isimler hakkında inceleme devam ediyor.

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı.

BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı. Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Diğer isimler hakkındaki inceleme ise sürüyor.

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR, DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK

Meclis yönetimi, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. Soruşturma sonucunda, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılmaya kadar uzanan disiplin yaptırımlarının uygulanabileceği ifade edildi.

TBMM Genel Sekreterliği, soruşturma sürecinde ortaya çıkan tüm bulguların adli mercilerle paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
