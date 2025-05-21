TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi

TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi. Seçimde AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin adayları yer aldı. Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday, RTÜK üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) AK Parti, CHP ve İYİ parti üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimlerden önce adayların isimleri okundu. Adaylar şu şekilde sıralandı:

"AK Parti adayları Hasan Davulcu, Erhan Güven; CHP adayları Tuncay Keser, Ahmet Kılınç; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan."

Seçimlerde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy, bir oy boş ve geçersiz 7 oy kullanıldı. Yapılan oylama sonucu Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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