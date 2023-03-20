TBMM'de parmak boyası tartışması! Muhalefetin çağrısına AK Partili isimden tepki: Türkiye bir Uganda değil
Politika Haberleri
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili geri sayım başlarken, TBMM'de seçim güvenliğine ilişkin büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Tutanaklara geçen konuşmada, muhalefet vekillerinin seçimlerde parmak boyasının yeniden kullanılması taleplerine AK Partili Recep Özel'in "Şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Filipinler, Etiyopya, Uganda. Türkiye bir Uganda değil" yanıtını verdiği görüldü.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar da iyiden iyiye alevlendi.
TBMM'de 15 Mart tarihinde gerçekleşen oturumda parmak boyasıyla ilgili bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.
Tutanaklara yansıyan diyaloğa göre muhalefet milletvekilleri parmak boyasının yeniden kullanılması gerektiğini söyledi. İYİ Partili Şenol Sunat ise en azından deprem bölgesinde parmak boyası kullanılması gerektiğini belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi ve milletvekili Recep Özel, 'buna gerek olmadığını' belirterek, parmak boyasıyla ilgili şunları dile getirdi; "Yüksek Seçim Kurulu elindeki mevcut imkânlarla bu seçimleri en güzel şekilde yönetebilecek kabiliyete sahiptir. Bakın 'parmak mührü' diyorsunuz değil mi? 1961'de 298 sayılı yasada bu yoktu, 1979'da girdi, ondan sonra seçimlerde uygulandı, en son da 2009 yerel seçimlerinde uygulandı ve 2010'da yürürlükten kalktı.
Şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Filipinler, Etiyopya, Uganda. Türkiye bir Uganda değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kimlik numarasına geçtikten sonra mükerrer seçmen, bir başka kişinin yerine oy kullanma bizim seçim sistemimizde yoktur."
İYİ Partili Fahrettin Yokuş ise Özel'e "Burası da Uganda oldu sayenizde" diye cevap verdi. Muhalefet milletvekilleri, seçim konusunda AK Parti ve YSK'ya güven duymadıklarını ifade etti.