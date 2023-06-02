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TBMM'de Osman Gökçek'in yeminini tekrarlatıldı

Politika Haberleri

Ankara'dan milletvekili seçilerek 28. Dönem'de Meclis'e giren Osman Gökçek, yemin töreni sırasında yanlış ifade ettiği bir kelime için yemin metnini tekrar okumak zorunda kaldı.

Milletvekilleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

YANLIŞ OKUYUNCA İTİRAZLAR YÜKSELDİ

Meclis'e girenler arasında Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de vardı. Gökçek, yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi.

METNİ 2. KEZ OKUDU

İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Osman Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Osman Gökçek Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Cevap :

Babasından ne hayır gördük ki bundan göreceğiz şaşırmadım.

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Onur Korkmaz:

Babası gibi :D

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