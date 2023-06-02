TBMM'de Osman Gökçek'in yeminini tekrarlatıldı
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Ankara'dan milletvekili seçilerek 28. Dönem'de Meclis'e giren Osman Gökçek, yemin töreni sırasında yanlış ifade ettiği bir kelime için yemin metnini tekrar okumak zorunda kaldı.
Milletvekilleri 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
YANLIŞ OKUYUNCA İTİRAZLAR YÜKSELDİ
Meclis'e girenler arasında Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP'li Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de vardı. Gökçek, yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi.
METNİ 2. KEZ OKUDU
İtirazların ardından Meclis'te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla Osman Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.