TBMM'de Ökkeş Şendiller için tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de tören düzenlendi.

Mecliste eski Milletvekili Ökkeş Şendiller için düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Şendiller'in vefatına ilişkin olarak, "Eski dostumuz, mücadele geçmişi kendisine yakışan arkadaşımız, mekanı cennet olsun. Ölüm herkes için yaşanacak bir şey" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Burnumdan ameliyat oldum, Sayın Cumhurbaşkanının haberi yokmuş, bana geçmiş olsun demek istemiş. Genel Kurul arkasındaki başkanın odasında yüzlerce milletvekilinin içinde görüştük. Zirveden bahsediyorlar, bunun adı zırvadır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer liderlerle medeni ölçüler içinde görüşürüm" şeklinde konuştu.

Şendiller'in cenazesi, cuma günü Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA