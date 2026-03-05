Haberler

TBMM'de Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Milli Parklar Kanunu ve diğer bazı kanunlar üzerinde değişiklik yapılmasına dair teklifin 4 maddesi kabul edildi. Değişiklikler, turizm izinlerinin devri ve müfettiş atamalarını kapsıyor.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmelerle teklifin 4 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; 'Milli Parklar Kanunu' kapsamında kalan orman vasıflı alanlar dahil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce işlemleri yürütülen ve bedelleri tahsil edilen turizm izinleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterliklerini alarak kurumlarında müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında bulunanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde müfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu kapsamda müfettiş olarak atanacakların sayısı 10'u geçemeyecek. 'Turizmi Teşvik Kanunu' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce işlemleri yürütülen ve bedelleri tahsil edilen turizm izinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilecek. Sözleşme hükümlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler 1 Ocak 2026'dan itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca üst hakkı tesis edilen taşınmazlara ait sözleşmelerin tarafı 1 Ocak 2026'dan itibaren sözleşmeler yenilenmeksizin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin 1'inci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesi ile ikinci bölümü üzerinde görüşmelere başlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi perşembe günü saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

