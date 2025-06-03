Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var

Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün Meclis Başkanı'nı belirlemek için seçim yapılacak. Numan Kurtulmuş, Uğur Bayraktutan, Osman Cengiz Çandar, Mustafa Cihan Paçacı ve Mehmet Karaman'ın yarışacağı 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gizli oyla gerçekleştirilecek. Seçilecek başkan, erken seçim kararı alınmazsa 3 yıl süreyle görev yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bugün 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi bugün yapılacak.

5 ADAY YARIŞIYOR

AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILACAK

TBMM Genel Kurulunda yarın gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

MECLİS BAŞKANLARI

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay bir haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Politika
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