TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişinin gözaltına alınmasıyla Meclis'te de tansiyon yükseldi. Muhalefet partileri İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederken, Meclis Genel Kurulu, dün yapılamamış ve ertelenmişti. Bugün de yine gerginlik çıktı.

Ak Parti milletvekili Mustafa Hakan Özer, son dönemdeki operasyonlara ilişkin konuştuğu sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. Özer, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu. Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti sıralarının olduğu tarafa şişe fırlatmasının ardından kavga başladı. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kavganın ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi.

ARAYA RAĞMEN TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Araya rağmen CHP ve AK Parti milletvekilleri burun buruna gelerek yüksek sesle tartışmaya devam etti. Ciddi bir şiddet olayı yaşanmazken taraflar arasındaki sözlü atışmalar devam etti. Aktarılan son bilgilere göre ise tartışma nispeten yatıştı.