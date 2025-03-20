AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
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TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı

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TBMM'de Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara ilişkin görüşmelerde tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP'li vekiller, birbirlerinin üzerine yürüdü. Bir CHP'li vekil genel kurulda şişe fırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişinin gözaltına alınmasıyla Meclis'te de tansiyon yükseldi. Muhalefet partileri İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederken, Meclis Genel Kurulu, dün yapılamamış ve ertelenmişti. Bugün de yine gerginlik çıktı.

Ak Parti milletvekili Mustafa Hakan Özer, son dönemdeki operasyonlara ilişkin konuştuğu sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. Özer, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu. Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti sıralarının olduğu tarafa şişe fırlatmasının ardından kavga başladı. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kavganın ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi.

ARAYA RAĞMEN TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Araya rağmen CHP ve AK Parti milletvekilleri burun buruna gelerek yüksek sesle tartışmaya devam etti. Ciddi bir şiddet olayı yaşanmazken taraflar arasındaki sözlü atışmalar devam etti. Aktarılan son bilgilere göre ise tartışma nispeten yatıştı.

TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı

TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı

TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Şişe fırlatmış! Az yapmış. İmamoğlu reis seçilecek…

Yorum Beğen59
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Tahrik edilince başka birşey beklenmesin akp sözcüsü dosya içeriğinden haberimiz yok diyor en büyük tahrik değilmi

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Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP bu kafayla bi halt olamadı olamazda

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Haber YorumlarıFEHİM ÇAKIR:

başarır meclise saygı göster orası miting yeri değilsaygı saygı ve edep…..

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Haber Yorumlarıharun fazıl:

Cehape iski skandallarında yaptığını burdada yapmış. Bunlar İktidar olsa ertesi gün Trumpa ülkeyi bağışlar..

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Haber Yorumlarıprnszn465q:

yiyin birbirinizi yiyin ete para vermeyin

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Haber Yorumları6ym5fnc7cn:

chp kudurdu durun ya bu aceleney neye bukadar panık yapdınız cıkıyor orta

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Haber Yorumlarıniyekila:

Şu rezilliğe bak hep aynı görüntüler Biri de ellerini cebine sokmuş meclis kürsüsü önünde olayı izliyor dünya da bizi izliyor Okul önü kavgaları gibi yazık

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

evinde ayakkabı kutularında bulunan 4.5 milyon doları faiziyle iade edilen halkbank gn müdürü nerede

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

COK MERAK EDİYORUM ATATÜRK'ÜN PARTISI ÜLKESİNİ SEVEN HALKINI SEVEN GERÇEK ATATÜRKÇÜLERIN YÖNETİMİNE GEÇECEK

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