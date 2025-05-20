TBMM'de HSK Üyelikleri İçin Seçim Başladı
TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki (HSK) boşalan 5 üyelik için ilk tur oylama gerçekleştirildi. İlk turda yeterli oy alan aday çıkmadığı için ikinci tura geçildi.
TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapılıyor.
Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.
Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.
Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:
Ömer Faruk Aydıner (41)
Fuzuli Aydoğdu (270)
Mustafa Yapıcı (9)
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:
İbrahim Temir (25)
Hakan Türkön (7)
Hakan Yüksel (283)
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:
Seyfi Han (284)
Şerafettin Saka (15)
Ergün Şahin (14)
Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:
Kemal Açıkgöz (5)
Cengiz Aydemir (29)
Aysel Demirel (284)
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:
Hasan Oğuz Altınkaynak (12)
Figen Şaştım (11)
Alişan Tiryaki (293)
İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.
İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu aranacak.