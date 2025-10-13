TBMM'de Gençler ve Kadınlar Dinleniyor

Haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleştireceği toplantıda gençleri ve kadınları dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyon, çarşamba günü saat 14.00'de, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Birinci oturumunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek Komisyona, ikinci oturumda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
