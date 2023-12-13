CHP lideri Özgür Özel, dün TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret etti. Görüşme sonrası "Böyle bir şeyin kürsüde yaşanması hepimiz açısından ders olmalı" diyen Özel'in ardından açıklama yapan hastane başhekimi ise Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek yapay akciğer ve kalp cihazıyla solunum sağlanabildiğini söyledi.

TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret etti. Özel, "Böyle bir şeyin kürsüde yaşanması hepimiz açısından ders olmalı, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor" derken Bitmez'in son durumuna ilişkin bilgi veren hastane başhekimi hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek yapay akciğer ve kalp cihazıyla solunum sağlanabildiğini söyledi.

CHP LİDERİ ÖZEL BİTMEZ'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kürsüde kalp krizi geçirerek bayılan ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Kocaeli Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret etti.

"KÜRSÜDE YAŞANAN OLAY HEPİMİZ İÇİN DERS OLMALI"

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi; "Hasan Bitmez ilk günden beri iki parti için köprü olmuş, çok çalışkan ve bizi devamlı ziyaret eden bir siyasetçi. Böyle bir şeyin kürsüde yaşanması hepimiz açısından ders olmalı. Her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada."

BİTMEZ'İN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Özel'in konuşmasının ardından Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi ise Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek yapay akciğer ve kalp cihazıyla solunum sağlanabildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda Dışışleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında bayılarak yere yığılmıştı. Kafasını sert bir şekilde vuran Bitmez, Meclis'te yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo yapılan Bitmez, daha sonrasında yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı; "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı."