TBMM'de Fatih Altaylı protestosu! Elindeki kağıtları fırlattı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen hapis cezasını TBMM'de protesto etti. "Bu ceza; sadece bir gazeteciye değil, bu ülkenin nefes almaya çalışan medyasına verilmiştir" diyen Türkoğlu, elindeki kağıtları havaya fırlattı.

  • Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
  • İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM'de Fatih Altaylı'nın hapis cezasını protesto etti ve elindeki kağıtları fırlattı.
  • Fatih Altaylı, mahkemede karar açıklandıktan sonra elindeki dosya ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldı.

YouTube kanalında yaptığı programda "Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler" sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

TBMM'DE PROTESTO EDİLDİ

Altaylı'ya verilen hapis cezası TBMM'de protesto edildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kürsü de yaptığı konuşmada "Yaptığı tek şey, her demokratik toplumda vazgeçilmez olan ifade özgürlüğünü kullanmaktır. Bu ceza; sadece bir gazeteciye değil, bu ülkenin nefes almaya çalışan medyasına verilmiştir" sözlerini sarf etti.

ELİNDEKİ KAĞITLARI FIRLATTI

Türkoğlu'nun sözlerini sonlandırdıktan sonra elindeki kağıtları da havaya fırlattı. Fatih Altaylı da mahkemede kararın açıklanmasının ardından elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak, salondan ayrılmıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Arkadaş suçluları savunmak bu kadar ucuz olmamalı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
