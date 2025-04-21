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TBMM'de Çocuklar için Yapay Zeka Temalı Etkinlikler

TBMM'de Çocuklar için Yapay Zeka Temalı Etkinlikler
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Meclis Bahçesi'nde 'yapay zeka' temalı etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, robotlar, dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri gibi etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadı.

TBMM'de çocuklar için "yapay zeka" temalı etkinlikler düzenlendi

ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Meclis Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerinin bu yıl ki teması "yapay zeka" oldu.

Çocuklar "yapay zeka" teması kapsamında; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gelişmiş robotlarla tanışan çocuklar bayram nedeniyle çok mutlu olduklarını ve etkinlikler kapsamında çok eğlendiklerini ifade etti. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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