Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
İki teknik direktör de maç sonu birbirine demediğini bırakmadı

2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis Genel Kurul'unda yeni haftada önemli bir kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Genel Kurul'un gündemine ilk olarak Genel Sağlık Sigortası'na yönelik kanun teklifi gelecek.

Bütçe maratonunun tamamlandığı Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Teklife göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

HAZİNE'YE UZATMA YETKİSİ

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini, bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Bu düzenlemenin ardından Genel Sağlık Sigortası'na yönelik kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silinecek. Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak. Teklifle ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

ADALET KOMİSYONU TOPLANIYOR

Meclis Adalet Komisyonu da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşüecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
img

AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
img

Yunus, Arda'nın yanına gidiyor
img

PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.