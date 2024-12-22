2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Bütçe maratonunun tamamlandığı Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Teklife göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

HAZİNE'YE UZATMA YETKİSİ

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini, bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Bu düzenlemenin ardından Genel Sağlık Sigortası'na yönelik kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silinecek. Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak. Teklifle ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

ADALET KOMİSYONU TOPLANIYOR

Meclis Adalet Komisyonu da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşüecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.