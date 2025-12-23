TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Mithat Sancar, "Sayın Numan Kurtulmuş ile gayet verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. TBMM'de bir komisyonun kurulmuş olması tarihsel önemdedir, şu ana kadar olmayan bir durumdu. Dolayısıyla barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını başından itibaren söyledik. Bu etki bundan sonra da devam edecek. Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazılma aşamasına gelinmiş olduğu ve ocak ayı başlarında ortaya çıkarılması planlıyor, bu konuda çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Sancar, sürecin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sürecin toplumsal güvencelere, desteğe ihtiyacı var; ancak hukuksal güvenceler yalnızca bu süreç için değil, tüm toplum için geçerlidir. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulama, toplumsal barışın tüm ülkede geçerli olması için önemli, demokrasi hepimiz için tüm ülke için çok önemli, barış hem Kürt sorununda hem Türkiye'de hem de Orta Doğu için hayati bir ihtiyaç. Bunların birbiriyle ilişkisi ve etkileşimi görüşmelerimiz içerisinde yer almıştır" diye konuştu.

RAPOR OCAK AYI ORTASINDA

Pervin Buldan da görüşmenin iyi geçtiğine işaret ederek, "Bu süreç içerisinde önemli olan şu; siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olması çok önemlidir. Ancak aynı zamanda parlamentonun da bu sürece sahip çıkması çok önemli. Bu yüzden Sayın Kurtulmuş'un, komisyon başkanı olarak bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünü sürdürmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ocak ayı ortalarında da raporun nihayete ermesi noktasında görüşlerimizi ifade ettik ve Kurtulmuş'un görüşlerini aldık. Güzel bir görüşme oldu" dedi.