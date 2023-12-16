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TBMM'de Bakan Koca ile Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor

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TBMM'deki bütçe görüşmelerine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Meclis Genel Kurulu'na bakanlığının çalışmalarını anlatan Koca, süre yetmeyince Bozdağ'dan, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor." diyerek ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, Bozdağ, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık." dedi. Koca, "Oradan kesmeyelim" diye yanıt verirken iki isim arasındaki diyalog güldürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında Meclis Genel Kurulu'nda ilginç bir diyalog yaşandı. Bakanlığının çalışmalarını anlatırken süresi biten Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor." diyerek Bozdağ'dan ek süre istedi. Koca birkaç kez üst üste ek süre talep ederken, Bozdağ, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık." dedi. Bozdağ ile Bakan Koca arasındaki diyalog genel kuruldaki milletvekillerini güldürdü.

KOCA İLE BOZDAĞ ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığının çalışmalarını anlatmak üzere TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

BAKAN KOCA, KONUŞMASINI BİR TÜRLÜ BİTİREMEDİ

Bakan Koca, kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, her seferinde Bekir Bozdağ, "Sayın bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Son kez uzatıyorum." diyerek ek süre verdi.

"AZ KALDI 5 DAKİKAYA BİTİYOR"

Ancak Bakan Koca'nın konuşması bir türlü bitmedi. Bir kez daha mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor." diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bozdağ, Bakan Koca, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık" diye yanıt verirken, Bakan Koca, "Oradan kesmeyelim" dedi. Bozdağ ile Bakan Koca arasındaki diyalog genel kuruldaki milletvekillerini güldürdü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Fahrettin Koca Bekir Bozdağ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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