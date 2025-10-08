TBMM'de AİHM Kararı Protesto Edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl'ün birleşimi açmasının ardından DEM Parti milletvekilleri, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına itiraz etmesini protesto etmek için bir süre ayakta alkış tuttu. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.

Bingöl, birleşimi tekrar açtıktan sonra Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen'e söz verdi.

İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine uluslararası sularda müdahale ettiğini belirten Ekmen, Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın da içerisinde bulunduğu Vicdan Gemisi'nin tüm yolcularıyla birlikte alıkonulduğunu söyledi.

Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemide yer alan başta Türk vatandaşları olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerimiz ve milletvekillerimiz hakkında terörist İsrail devletinin herhangi bir işlem yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu, açık sularda yürütülen bir korsanlık faaliyetidir. Devletimizden talebimiz, vatandaşlarımız hakkında korsan devletin herhangi bir gözaltı işlemi dahi yapmasına müsaade etmeden Türkiye'ye geri getirilmelidir. Bu önemli mevzunun bugün Meclis görüşmelerimizde evveliyatla ele alınmasını ve konuyu destekleten tüm partiler ve milletvekillerimizin dayanışma duygularını göstermeleri gerektiğini düşünmekteyiz."

"Tüm dünya bu ihanete adeta sessiz kalmıştır"

TBMM Başkanvekili Bingöl de amaçları sadece yaşatmak, ablukayı delmek ve barış olan aktivistlerin önünü kesmenin, insanlık dışı bir davranış olduğunu ve yapılan muamelenin, ne insanlıkla ne hukukla ne de diplomatik teamüllerle bağdaştırılamayacağını vurguladı.

"Bu müdahale insanlığın ortak vicdanına yapılmıştır. Gazze'ye götürülmek istenen yardım engellenmiş, gemide bulunan insanlar hukuksuzca alıkonulmuş ve tüm dünya bu ihanete adeta sessiz kalmıştır" ifadesini kullanan Bingöl, şöyle konuştu:

"Bu filoda yer alan, aralarında bu Meclisin temsilcileri de olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir başka devlet tarafından alıkonulmuş, özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır. TBMM üyelerinin bir başka devlet tarafından alıkonulması, sorgulanması, özgürlüklerinin gasbedilmesi asla kabul edilemez. Bu, millet iradesine, egemenliğine ve devletimizin itibarına yapılmış bir saygısızlıktır. Yardım filosunda yer alarak insanlık onurunun yanında duran kıymetli isimleri buradan bir kez daha anmak boynumuzun borcudur. Sayın Ün, Atmaca ve Çalışkan'ı saygıyla selamlıyorum."

Gazze ablukasının derhal kaldırılması, uluslararası hukukun işletilmesi ve hukuksuz müdahalenin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydeden Bingöl, "Özgürlük filosunun taşıdığı yardım engellenmiş olabilir ama taşıdığı vicdan, direniş ruhu ve adalet meşalesi yoluna devam etmektedir." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesi", CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Bursa'nın sorunları", AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de "okullarda akran zorbalığı ile başlayan çocuk suçlarına karşı önlemlere" ilişkin konuşma yaptı.