TBMM'de 28'inci dönem 5'inci yasama yılı Atatürk Anıtı önünde törenle başladı

TBMM'de 28'inci dönem 5'inci yasama yılı Atatürk Anıtı önünde törenle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM'de 28'inci dönem 5'inci yasama yılı başladı; yeni yasama yılı nedeniyle Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı; Kurtulmuş'un çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 5'inci yasama yılının başlamasına ilişkin, Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM'de, 28'inci dönem 5'inci yasama yılı başladı. Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.