TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde 23 Nisan dolayısıyla resepsiyon verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri ve diğer konuklar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan ile selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz salona birlikte girdi. - ANKARA

