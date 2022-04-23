TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (2)

AK PARTİ'Lİ YILMAZ: MİLLETİN İRADESİNE KİMSE PRANGA VURAMAZ

Meclis 23 Nisan özel oturumunda, AK Parti adına TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz konuştu. Yılmaz, Birinci Meclis'in zor şartlar altında, büyük zafere giden süreci adım adım yönettiğini anımsatarak, "İlk Meclis tüm toplumun renklerinden oluşmaktaydı. Kuruluştaki değerler bugün de yaşamaktadır. Milletin iradesine kimse pranga vuramaz. TBMM cumhuriyeti kurdu, bu süreç hiç de kolay olmadı. Demokrasi, engelleri aşarak buraya geldi. Türkiye son zamanda en güçlü dönemini yaşıyor. İstiklal Savaşında farklı güçler vardı bugün de var. Biz bundan sonra daha büyük Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

CHP Grubu adına da Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, TBMM'nin geçmişte aldığı kararları anımsatarak bugün Meclis'te yetkileri kısıtlanan, milletvekillerinin denetim ve yasama yetkilerini yerine getiremediği tablo ile karşı karşıya olunduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "100 yıl önce bu Meclis fikirlerin tartışıldığı bir Meclis'ti. İnanıyorum ki gelecek yılki kutlamalarımız cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılacağı bir sürecin yarattığı atmosfer içinde olacak. Tek adam rejimini dünyaya örnek olacak şekilde demokrasi sınırları içinde sandıkla ortadan kaldıracağız. Vesayetleri reddeden bir parlamenter sistemin çalışmalarına başlamış olacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve bunun inşa sürecinde hep birlikte hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda, Türkiye'nin temel problemlerinin büyük bir bölümünü kısa süre içinde çözmüş olacağız. Parlamenter sistemde hep birlikte hareket edeceğiz, yöneteceğiz. Ülkemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bu güzel ülkeye bolluk ve bereket getireceğiz. Tek bir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, karanlıkta kalmayacağı gün yakındır. Parlamenter sistem ile ulusal egemenlik gerçek anlamda milletin olacaktır, bir kişiye emanet edilmeyecektir" diye konuştu.